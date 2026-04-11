На Красноярском море откололась льдина с рыбаками

На Красноярском водохранилище произошло очередное ЧП — четверо рыбаков вышли на весенний тонкий лёд, но он не выдержал нагрузки и откололся от берега.
Как рассказали в учреждении «Спасатель», все случилось сегодня утром в районе села Лебяжье Идринско-Краснотуранского округа.
На помощь к рыбакам направились местные спасатели. На судне на воздушной подушке они оперативно добрались до отколовшейся льдины, сняли пострадавших и доставили их на берег.
От медицинской помощи спасенные мужчины отказались.
Жителей Красноярского края в очередной раз призывают не выходить на тонкий весенний лёд, так как это очень опасно.
