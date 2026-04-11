Премьер-министр Британии Кир Стармер может потерять свою должность в мае из-за ожидаемого провала Лейбористской партии на местных выборах. Об этом заявил глава британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй.
«Результаты для Лейбористской партии в Шотландии и Уэльсе будут ещё хуже, чем катастрофа на местных выборах, и в партии ждут подходящий момент, чтобы избавиться от Стармера», — сказал политик в интервью РИА Новости.
Гэллоуэй отметил, что репутацию Стармера ухудшает скандал с молодыми людьми с Украины, которые обвиняются в поджоге его дома. По его мнению, сочетание неудачных выборов и судебного процесса приведет к катастрофе вокруг главы британского правительства.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Стармер может быть вынужден покинуть свой пост. Это случится из-за политической революции, которую вызвали собственные ошибки премьера Британии.
Дмитриев прокомментировал слова Стармера о росте цен на электроэнергию в ЕС. Он отметил, что премьер пытается переложить ответственность за сложившуюся ситуацию на других людей.