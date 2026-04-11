Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, в каком возрасте тяжелее бросить курить

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Тяжелее всего расстаться с вредными привычками, в числе которых курение, людям среднего возраста — 45−54 года, однако тем, у кого получилось измениться, легче всего далось расставание именно с этой пагубой, говорится в исследовании «СберМаркетинга» и «Тибурон», которое есть у РИА Новости.

«Тяжелее всего расстаться с привычками людям среднего возраста (45−54 года) — почти половина из них не смогли побороть ни одну. Тем, кому всё же удаётся измениться, проще всего даётся отказ от курения (17%), переедания (12%) и вредной пищи (11%)», — выяснили аналитики.

Исследователи также обозначили самые распространенные вредные привычки — это курение (43%), нарушение режима сна (37%), низкая физическая активность (35%), интернет-зависимость (31%) и переедание (24%).

По их данным, 86% опрошенных имеют или имели вредные привычки, а «41% из них не смогли избавиться ни от одной».

При этом большинство россиян осознают личную ответственность за своё здоровье: 96% заявили, что именно они сами отвечают за своё состояние.

Также аналитики выяснили, что большинство внедрило в жизнь хотя бы одну полезную привычку — чаще всего это прогулки на свежем воздухе (51%), достаточная физическая активность (41%), соблюдение режима сна и правильное питание (по 36%).