Апрель в саду и огороде: что успеть сделать

Переменчивая апрельская погода, когда днем уже хорошо пригревает солнце, а ночью еще возможны заморозки до −10 градусов, смущает многих садоводов, особенно начинающих. Но есть дела, которые можно и нужно сделать на своих участках, не взирая на температурные качели. Борьба с вредителями До цветения нужно успеть провести обработку многолетников от вредителей. Многие садоводы, стараясь успеть до начала сокодвижения, поливают с этой целью кустарники горячей водой — около 70−60 градусов. Считается, что значительная часть зимующих вредителей при этом погибает, а кусту ничего не будет. Бывший руководитель Красноярской плодово-ягодной станции, имеющий научный и практический опыт работы в плодоводстве более 40 лет, Николай Шабаев не рекомендует таких радикальных методов, хотя не отрицает, что они работают. Но он слишком часто видел обожженные таким образом кустарники — сложно выдержать нужную температуру, учитывая погоду, состояние растения и опрыскивателя. По мнению нашего эксперта, от распространенных болезней (парши, пятнистости и других грибковых заболеваний) гораздо эффективнее и безопаснее опрыскивание проверенными временем препаратами: Это препараты очень простые. Пока почки не начали распускаться, можно применять медный купорос, он жестко работает против патогенов. Можно бордоской жидкостью или удобрениями — 7−10-процентной аммиачной селитрой, мочевиной. Мягче воздействуют на растения, но прекрасно зарекомендовали себя в борьбе с болезнями специальные препараты на основе хлорокиси меди. Кстати, против зимующих насекомых они тоже работают, — говорит Николай Шабаев. — Но, если оно находится в стадии яйца, его не возьмет ни один препарат. Это бесполезно. Здесь особенно надо опасаться, чтобы не навредить растению и земле. Обрезка Апрель — последний месяц, когда в саду можно проводить обрезку деревьев и кустарников с целью прореживания (если это не было сделано в конце предыдущего сезона) или избавления от болезней. Кусты, пока они еще не до конца проснулись, нужно проредить, оставив 5−7 самых крупных ветвей. Это обеспечит достаточное проветривание, избавит от возбудителей различных грибковых и вирусных заболеваний, которые облюбовали старые ветки. И, после такой суровой зимы, когда морозы доходили даже под Красноярском до −45 градусов, обследуем в саду плодовые деревья, избавляем их от повреждений. Ко мне часто обращаются садоводы: «У меня дерево весной расцвело, а потом вдруг засохло», — рассказывает Николай Шабаев. — Причина как раз в обмерзании. Запасы питательных веществ в стволе дают возможность расцвести. Но сосуды-то перемерзли, нет поступления питания от корней, в результате засыхают и цветы, и листья — дерево полностью пропадает. Все вымерзшие части дерева нужно вырезать до живых клеток — все черное удаляется, пока не появится зеленая, желтая ткани. Обрезку деревьев также нужно завершить до распускания почек. Снимаем укрытия [caption id= «attachment_364198» align= «aligncenter» width= «1000»] А у кого-то вода — не сошла. Фото: Юрий Глебов[/caption] В апреле в саду и огороде необходимо также следить за оттаиванием участка и снимать укрытия с земляники, сланцевых яблонь, винограда, роз — от выпревания культуры гибнут не реже, чем от мороза. Но выпускать растения на открытый воздух необходимо постепенно, учитывая частые заморозки. Какой-то минимальный слой нужно пока обязательно оставлять — спанбонд, агрил, агроспан или другие, — рекомендует Николай Шабаев. Можно просто уменьшить количество слоев и подвернуть укрывной материал, чтобы земля и растения лучше дышали, а органика не загнивала. Стоит еще отгрести хранившие растения лапник, солому мульчу, если они уже незамерзшие. Как говорит эксперт, это все весной создает под укрытием свой микроклимат: Возникает эффект перегрева. Растение только восстанавливает жизнедеятельность, а тут болезни и вредители начинают свирепствовать. Если ямы в саду заготовлены заранее и оттаяли, в конце апреля можно сажать смородину, крыжовник, малину. Важно успеть сделать это до набухания почек. Теплица [caption id= «attachment_364199» align= «aligncenter» width= «1000»] В рассадном деле всегда нужны помощники. Фото: Юрий Глебов[/caption] Пока на улице еще прохладно, самое время в саду заняться закрытым грунтом. Подготовка теплицы включает несколько этапов: очищение и дезинфекция, питание почвы и высадка некоторых культур. После тщательного осмотра, все места, заселенные бактериями, грибками, мхом, плесенью, необходимо вручную зачистить скребками, наждачной бумагой. После этого все поверхности внутри теплицы нужно тщательно промыть, например с розовым раствором марганцовки, затем опрыскать раствором железного или медного купороса (300 грамм на ведро воды), чтобы окончательно протравить оставшиеся клетки вирусов и бактерий. Закрепить результат помогут дымовые шашки. Действовать необходимо строго по инструкции, учитывая материал, из которого построена теплица. Так, например, серные шашки разрушают металлические конструкции и могут вызвать помутнение поликарбоната. После зажигания шашки следует плотно закрыть двери и не подходить близко в течение 2−3 дня. При температуре воздуха от +14 градусов, недели за две до высадки рассады, стоит обработать специальными препаратами от патогенной микрофлоры и землю. После перекопать, добавив органику. При прогревании почвы в теплице до +5 градусов, можно приступать к посеву сидератов. До посадки основных культур они успеют набрать достаточно зеленой массы, чтобы при перекопке она обогатила и оздоровила грунт. В этот же период можно сеять в теплицу и быстрорастущие сорта редиса, салатов, руколы, укропа, шпината. Что можно сеять в апреле В конце апреля — начале мая, когда земля прогреется хотя бы до +5 градусов, прямо в грунт можно высевать холодостойкие культуры. В первую очередь это зелень и редис. Их лучше всего высевать небольшими участками каждые две недели. Тогда салаты, укроп и рукола на столе будут все лето нежными и свежими. Хорошо переносит холод и горох, который также лучше высаживать постепенно, чтобы продлить его потребление на все лето — это культура одновременного созревания и отходит быстро. Можно сеять морковь для раннего урожая — ей холодная земля не страшна. Но для зимнего хранения лучше дождаться все-таки середины мая, иначе овощ перерастет и его вкус ухудшиться. [caption id= «attachment_364200» align= «aligncenter» width= «1000»] Можно уже готовить к посадке чеснок. Фото: Юрий Глебов[/caption] Рассаду томатов, перцев и баклажанов продолжаем досвечивать по 14−16 часов — световой день еще короткий. И начинаем закаливать, постепенно приучая к более прохладному воздуху и солнцу. Также рассаду уже пора подкармливать органикой или специальными удобрениями. Главный совет Не торопитесь! Возвратные заморозки до начала июня в нашем климате — обычное дело. Лучше немного отложить работы, чем погубить семена, рассаду и свои труды.