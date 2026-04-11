Не будет работать телевидение в Волгоградской области с 14 по 16 апреля

Жителей десятков населенных пунктов сразу в семи районах Волгоградской области ждет временное отключение телевидения на следующей неделе. Профилактические работы на передающих станциях запланировали с 14 по 16 апреля 2026 года. Волгоградцы не смогут посмотреть любимые телепрограммы и местами послушать радио из-за кратковременных перерывов трансляции телерадиосигнала в Суровикинском, Калачевском, Ольховском, Котельниковском, Фроловском, Новониколаевском и Даниловском районах и в ближайших к ним населенных пунктах.
Как рассказали в волгоградском филиале РТРС, 14 апреля с 10.00 до 16.00 не будут работать телеканалы пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в Новониколаевском районе и Фроловском районе, если антенны настроены на поселок Образцы. В Суровикино с 9.00 до 15.00 не будут работать телевидение обоих мультиплексов и Радио России.
15 апреля с 19.00 до 15.00 отключат передающее оборудование в хуторе Лобакин в Суровикинском районе, с 10.00 до 16.00 — в хуторе Ляпичев в Калачевском районе, поселке Мирный Новониколаевского района, станице Островской в Даниловском районе.
16 апреля 2026 года отключения телесигнала запланировали с 10.00 до 16.00 в хуторе Красноярский в Котельниковском районе и в хуторе Попов. С 11.00 до 17.00 не будут показывать фильмы и передачи популярные каналы в Ольховке и Ольховском районе.