Мигрант изнасиловал 13-летнюю девочку в поезде в Великобритании

В Великобритании 50-летний мигрант был признан виновным в изнасиловании 13-летней девочки в поезде, следовавшем из Саутенда в Лондон. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило Metro.
Инцидент произошел 16 июня прошлого года. Мужчина сел напротив девочки и попытался заговорить с ней через приложение-переводчик. После того как она пересела, злоумышленник последовал за ней, заблокировал выход и надругался над ребенком. Насилие продолжалось до прибытия поезда на станцию Фенчерч-стрит, где девочке удалось сбежать. Она рассказала о случившемся пассажирам другого поезда, которые вызвали полицию.
Детективы отследили насильника по камерам наблюдения и задержали его в Пекхэме. При обыске в доме нашли одежду, в которой он был во время нападения. Суд признал его виновным по нескольким пунктам, приговор будет вынесен 17 июня, говорится в сообщении.
Ранее пропавшую в Индии 13-летнюю девочку нашли изнасилованной на стройке. Инцидент произошел в Лакхнау. Девочка шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.