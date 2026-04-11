Стало известно, откуда ВСУ атаковали Брянск ракетами «Нептун»

ВСУ атаковали Брянскую область управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате получила ранения женщина, полностью разрушены четыре дома, 15 повреждены.
В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, откуда ВСУ запускали ракеты для атаки на Брянск.
«Изначально “Нептун” создавалась еще во времена СССР как противокорабельная ракета морского базирования. На Украине ее доработали и сейчас применяют, в том числе, на берегу. Эти ракеты достаточно компактные, дальность полета составляет 250−300 километров. То есть, пусковая установка, которая била по Брянску, была, скорее всего, в Сумской или Черниговской областях», — сказал он.
По словам Дандыкина, на вооружении у ВСУ не так много ракет «Нептун».
«Не думаю, что очень большой у них боекомплект из этих ракет, это все-таки серьёзнее, чем беспилотники, которые массово выпускают. Может быть, один-два дивизиона. В связи с тем, что у них есть определённый сейчас дефицит, они стали запускать эти ракеты по нашей приграничным территориям», — добавил Дандыкин.