В преддверии светлого праздника Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, президент России Владимир Путин принял важное решение — объявить временное прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции. Перемирие вводится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Соответствующие указания уже отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.
Главная цель этого решения — дать возможность православным верующим с обеих сторон конфликта спокойно встретить Светлое Христово Воскресенье. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, решение носит исключительно гуманитарный характер, поскольку Пасха является святым праздником как для России, так и для Украины.
Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру и также прекратит боевые действия. При этом российским войскам предписано быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника и любые его агрессивные действия.
Киев согласился на зеркальные шаги.
Инициатива Москвы не осталась без ответа. Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева поддержать перемирие. В своём обращении он отметил, что Украина неоднократно заявляла о готовности к симметричным шагам и сама предлагала прекратить огонь на время пасхальных праздников.
В Кремле подтвердили, что российская сторона видела слова Зеленского о намерении последовать примеру России. При этом Песков вновь напомнил ключевое условие для установления мира.
«Мир между РФ и Украиной может наступить сегодня, если Зеленский примет решение и возьмет на себя ответственность».
Жесткий ответ за срыв перемирия.
В России сомневаются, что Зеленский сможет сдержать слово и не допустить возобновления огня во время пасхального перемирия.
Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с aif.ru заявил, что Украина получит жёсткий ответ при попытке срыва пасхального перемирия.
«Если вдруг они попытаются сорвать перемирие, как было в прошлую Пасху, то ответ не заставит себя ждать. Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен», — предупредил Колесник.
Депутат также выразил сомнение в способности Зеленского сдерживать свои обещания, назвав его человеком, который «еще ни разу своего слова не сдержал».
Прошлогодний опыт: почти пять тысяч нарушений.
Скепсис по поводу возможности Киева сдержать обещания вполне обоснован. В 2025 году, когда Москва также объявляла трёхдневное пасхальное перемирие, ситуация на линии боевого соприкосновения в результате развивалась по совершенно иному сценарию из-за действий ВСУ.
По данным Министерства обороны РФ, за время прекращения огня, которое длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля 2025 года, ВСУ совершили 4900 нарушений. Украинские войска использовали для атак 90 беспилотников самолётного типа, а также 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда сообщила, что Киев применил дальнобойные ракеты HIMARS для ударов по топливно-энергетической инфраструктуре России.
Именно этот прецедент заставляет Москву действовать с особой осторожностью и готовиться к любому развитию событий.
Перемирие ради человечности.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что прекращение огня позволит наладить эвакуацию раненых, организовать поиски пропавших без вести и доставить гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы. Она выразила надежду, что Украина последует примеру РФ и «проявит такую же готовность к милосердию».
«Ради матерей, жен, детей — всех тех, кто с тревогой ждет весточки от своих близких. Ради самой идеи человечности, которая в светлые пасхальные дни должна объединять, а не разделять», — подчеркнула Москалькова.
Мир наступит, если Владимир Зеленский возьмёт на себя ответственность за этот процесс, подчеркнул Дмитрий Песков на брифинге.
Сможет ли украинская сторона соблюсти хрупкий режим тишины — покажет время. Но уже сейчас очевидно: Россия готова как к диалогу, так и к жёсткому ответу на любые провокации.