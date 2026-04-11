ТОФ и погранслужба ФСБ на учениях отработали освобождение судна от пиратов

Тихоокеанский флот ВМФ России принял участие в межведомственных учениях по освобождению захваченного пиратами судна.

Источник: Аргументы и факты

Силы Тихоокеанского флота ВМФ России приняли участие в межведомственных учениях по освобождению судна, условно захваченного пиратами. Манёвры прошли на Камчатке с привлечением подразделений пограничной службы, что позволило отработать взаимодействие различных структур в условиях морской угрозы.

В ходе учений в качестве условно захваченного объекта использовался морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв». По сценарию, вооружённая группа захватила иностранный танкер в территориальных водах России, взяла экипаж в заложники и попыталась атаковать прибывшие силы с помощью морских беспилотников.

В ответ задействованные силы оперативно отреагировали на угрозу: беспилотные цели были уничтожены, судно блокировано, а условные нападавшие нейтрализованы. Экипаж освобождён, что позволило завершить операцию в рамках отработки задач по обеспечению безопасности морского судоходства.

Ранее малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота МПК-107 в ходе учений отразил атаку беспилотников условного противника в Авачинском заливе.

