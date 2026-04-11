В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения на полёты

«Введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении от 05:40 мск.
Спустя 43 минуты ограничения были сняты.
Согласно действующим NOTAM, аэропорт Геленджик принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00 по московскому времени. Краснодарский аэропорт Пашковский работает с 9:00 до 23:00 МСК.
Ранее жители Геленджика и Крымского района Краснодарского края сообщали о многочисленных взрывах. По информации от очевидцев, они произошли около трех часов ночи. Жители отмечали, что в небе работала система противовоздушной обороны, а вспышки были видны со стороны Чёрного моря. Аналогичные сигналы о происходивших в воздухе разрывах поступали и из Крымского района.
