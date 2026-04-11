Россия и Белоруссия запустят спутник сверхвысокого разрешения в 2028 году

Российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения планируется вывести на орбиту в ноябре 2028 года. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник.
«Была поставлена такая амбициозная задача — совместными усилиями создать аппарат сверхвысокого разрешения. Планируется, что в ноябре 2028 года этот аппарат будет выведен на орбиту», — сказал академик в интервью ТАСС.
Караник добавил, что в Белоруссии уже ведется подготовка к набору претендентов для космической миссии. Конкурс будет объявлен после формирования научной программы и уточнения сроков миссии.
