Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Белоруссия запустят спутник сверхвысокого разрешения в 2028 году

Россия и Белоруссия запустят совместный спутник для зондирования Земли.

Источник: Комсомольская правда

Российско-белорусский аппарат дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения планируется вывести на орбиту в ноябре 2028 года. Об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Караник.

«Была поставлена такая амбициозная задача — совместными усилиями создать аппарат сверхвысокого разрешения. Планируется, что в ноябре 2028 года этот аппарат будет выведен на орбиту», — сказал академик в интервью ТАСС.

Караник добавил, что в Белоруссии уже ведется подготовка к набору претендентов для космической миссии. Конкурс будет объявлен после формирования научной программы и уточнения сроков миссии.

Ранее российский космонавт Федор Юрчихин в интервью KP.RU рассказал об обнаружении колоний микроорганизмов, живущих на внешней поверхности МКС. Он выразил свою поддержку проведенным экспериментам с этими организмами в чашке Петри.