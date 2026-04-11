Российские ученые разрабатывают новый метод лечения болезни Паркинсона

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета изучают роль белков теплового шока — молекул, которые вырабатываются в организме в ответ на стресс и могут способствовать выживаемости нейронов мозга — в качестве механизмов для разработки подходов к терапии нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона, сообщил РИА Новости доцент кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского университета Геннадий Пьявченко.
«При повышенной экспрессии белков теплового шока (стрессовых белков организма — ред.) в клетке, выживаемость нейронов мозга может быть выше. То есть о защитном эффекте этих белков можно говорить достаточно уверенно, но его конкретный механизм еще требует уточнения», — сказал Пьявченко.
Ученый уточнил, что у болезни Паркинсона много причин и на молекулярном, и на клеточном уровне. Имеет значение изначальное нейровоспаление за счет прововоспалительных сигналов, дисфункции митохондрий, нарушения образования нейромедиаторов.
«Двигательные нарушения действительно находятся в центре внимания, но сводить болезнь Паркинсона только к ним было бы упрощением. По большому счету, речь идет о совокупности нарушений, которые со временем начинают усиливать друг друга», — пояснил Пьявченко.
Он также отметил, что задача состоит в том, чтобы избирательно использовать разные эффекты белков теплового шока в зависимости от контекста заболевания.
По словам ученого, подобные механизмы могут иметь значение не только для болезни Паркинсона, но и для других нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз и рассеянный склероз.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается 11 апреля. Сегодня, по разным оценкам, с этим заболеванием живут более 8,5−11 миллионов человек по всему миру, и их число продолжает расти.