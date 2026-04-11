Ночью в Хабаровском крае в ДТП погиб водитель Toyota Camry.

Ночью в Амурском районе случилось смертельное ДТП. По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Хабаровскому краю, происшествие произошло в 03:28 на 34 м км трассы «г. Комсомольск на Амуре — г. Амурск».
39 летний водитель автомобиля Toyota Camry, житель села Вознесенское, двигался из Комсомольска на Амуре в направлении Амурска. По предварительным данным, он не справился с управлением: машина выехала за пределы проезжей части в левый кювет и опрокинулась.
Водитель находился в салоне один и получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно оперативной группы прибыли на место и приступили к выяснению обстоятельств. Причины аварии будут установлены в ходе следствия.
