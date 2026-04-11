Артисты Хабаровского музыкального театра предстанут перед зрителем в новом амплуа

На сцене ОДОРА вновь готовится к показу весенняя премьера театра.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский краевой академический музыкальный театр вновь готов удивить зрителя весенней премьерой. На этот раз артисты театра представят новый жанр музыкальной комедии «Влюбленные обманщики», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Жанр фарса с его интригами, выяснениями отношений и невероятными совпадениями всегда сложен для постановки: в такие обстоятельства трудно поверить. Но нашим артистам и команде постановщиков удалось изящно вплести юмор, пополнив репертуар абсолютно новой музыкальной комедией, где гротеск сочетается с верой в предлагаемые обстоятельства, — рассказывают в пресс-службе музыкального театра.

В центре сюжета — взбалмошные супруги Бернар и Жаклин, которые устали от семейного быта и задумались о рискованных авантюрах на стороне. На защите их брака стоит изобретательная служанка Анна. Она заинтересована в сохранении этих отношений, а потому ловко использует в своих целях лесть, тонкие намеки, хитроумные планы.

В музыкальной комедии в одном действии будут звучать хиты итальянской эстрады, а создана эта постановка по мотивам пьесы М. Камолетти «Ох, уж эта Анна».

Увидеть забавные недоразумения и курьезные ситуации, в которые то и дело попадают герои, можно будет уже на следующей неделе — премьера состоится 18 и 19 апреля на сцене ОДОРА. Как признаются постановщики, артисты освоили совершенно новое амплуа, неожиданно раскрывшись с непривычной стороны, поэтому некоторых исполнителей зритель может и не узнать в их новых сценических образах.