Артисты Хабаровского музыкального театра предстанут перед зрителем в новом амплуа

Хабаровский краевой академический музыкальный театр вновь готов удивить зрителя весенней премьерой. На этот раз артисты театра представят новый жанр музыкальной комедии «Влюбленные обманщики», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Жанр фарса с его интригами, выяснениями отношений и невероятными совпадениями всегда сложен для постановки: в такие обстоятельства трудно поверить. Но нашим артистам и команде постановщиков удалось изящно вплести юмор, пополнив репертуар абсолютно новой музыкальной комедией, где гротеск сочетается с верой в предлагаемые обстоятельства, — рассказывают в пресс-службе музыкального театра.
В центре сюжета — взбалмошные супруги Бернар и Жаклин, которые устали от семейного быта и задумались о рискованных авантюрах на стороне. На защите их брака стоит изобретательная служанка Анна. Она заинтересована в сохранении этих отношений, а потому ловко использует в своих целях лесть, тонкие намеки, хитроумные планы.
В музыкальной комедии в одном действии будут звучать хиты итальянской эстрады, а создана эта постановка по мотивам пьесы М. Камолетти «Ох, уж эта Анна».
Увидеть забавные недоразумения и курьезные ситуации, в которые то и дело попадают герои, можно будет уже на следующей неделе — премьера состоится 18 и 19 апреля на сцене ОДОРА. Как признаются постановщики, артисты освоили совершенно новое амплуа, неожиданно раскрывшись с непривычной стороны, поэтому некоторых исполнителей зритель может и не узнать в их новых сценических образах.