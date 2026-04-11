Под Уфой заметили волков

— Волки — редкое явление для такого мегаполиса, как Уфа, и близлежащих к ней районов. Между тем, по данным мониторинга, хищников видели в Кушнаренковском, Благовещенском, Альшеевском, Миякинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском и Федоровском районах. Обычной же считается охота на них в Иглинском, Архангельском, Белорецком и других лесных и горно-лесных районах республики.