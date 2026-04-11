Под Уфой заметили волков

Как сообщил глава минэкологии Башкирии Нияз Фазылов, в ведомство поступило сообщение о том, что на обочине дороги в районе поселка Чесноковка (Уфа — Мокроусово) водитель заметил двух животных, похожих на волков.
На место для проверки информации выехали охотинспекторы.
— Волки — редкое явление для такого мегаполиса, как Уфа, и близлежащих к ней районов. Между тем, по данным мониторинга, хищников видели в Кушнаренковском, Благовещенском, Альшеевском, Миякинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском и Федоровском районах. Обычной же считается охота на них в Иглинском, Архангельском, Белорецком и других лесных и горно-лесных районах республики.
С помощью тепловизора охотинспекторы осмотрели территорию, но диких животных не обнаружили. Мониторинг продолжается, ситуация остается под моим личным контролем, — сообщил министр.