Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Уфой заметили волков

Такая информация поступила в минэкологии Башкирии.

Источник: Минэкологии Башкирии

Как сообщил глава минэкологии Башкирии Нияз Фазылов, в ведомство поступило сообщение о том, что на обочине дороги в районе поселка Чесноковка (Уфа — Мокроусово) водитель заметил двух животных, похожих на волков.

На место для проверки информации выехали охотинспекторы.

— Волки — редкое явление для такого мегаполиса, как Уфа, и близлежащих к ней районов. Между тем, по данным мониторинга, хищников видели в Кушнаренковском, Благовещенском, Альшеевском, Миякинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском и Федоровском районах. Обычной же считается охота на них в Иглинском, Архангельском, Белорецком и других лесных и горно-лесных районах республики.

С помощью тепловизора охотинспекторы осмотрели территорию, но диких животных не обнаружили. Мониторинг продолжается, ситуация остается под моим личным контролем, — сообщил министр.