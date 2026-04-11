Япония введет тюремные сроки за генетическое редактирование эмбрионов

Правительство Японии одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за генетическое редактирование человеческих эмбрионов, включая создание так называемых «дизайнерских детей». Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.

Законодательная новелла предполагает наказание за имплантацию генетически модифицированных эмбрионов в матку человека. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 10 миллионов иен (около 63 тысяч долларов). Также предусмотрено наказание за использование генетически измененных сперматозоидов и яйцеклеток.

Власти Японии подчеркивают, что технологии редактирования генома могут помочь в предотвращении наследственных заболеваний, но связаны с непредсказуемыми последствиями и риском злоупотреблений, включая попытки создавать детей с заданными характеристиками. В настоящее время такие процедуры ограничены лишь рекомендациями без наказания, и новый закон призван устранить этот пробел, передает «Газета.ru» со ссылкой на источник.

Ранее в Великобритании с помощью экспериментальной технологии, направленной на устранение генетических мутаций, появились на свет восемь младенцев с ДНК трех человек.