Россияне могут получить штраф за курение на подъездном балконе: что нужно знать

Россияне могут получить штраф за курение на общем балконе, предназначенном для эвакуации. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий уточнил, что курить запрещено в лифтах, лестницах, подъездах и на общих подъездных балконах, предназначенных для эвакуации.
«Часто жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это улица», — отметил депутат в интервью ТАСС.
Колунов добавил, что штраф может составлять от 500 до 1,5 тысяч рублей. По его словам, использование зажигалок или спичек на общих балконах также может квалифицироваться как разведение открытого огня.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне могут взыскать до 20 тысяч рублей с соседей, чей табачный дым регулярно попадает в квартиру. Юрист Георгий Пачулия подчеркнул, что по закону каждый житель многоквартирного дома имеет право на чистую и безопасную среду обитания.