Pioneer: более половины жителей крупных городов РФ работают в свои выходные

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Более половины россиян занимаются рабочими делами в те дни, которые заявлены у них как выходные, при этом более 20% ради этого приезжают в офис, следует из данных опроса, проведенного российским девелопером Pioneer, с которыми ознакомился ТАСС.
«[Из числа опрошенных] 53% россиян на выходных занимаются задачами, которые не успели завершить на рабочей неделе. При этом каждый пятый из них, то есть 21%, специально приезжает для этого в офис. Чаще всего так поступают сотрудники современных бизнес-центров с красивой архитектурой, удобными рабочими местами, комфортным микроклиматом внутри здания и зонами для отдыха», — говорится в материалах компании.
Отмечается, что треть респондентов признались: они не успевают завершить все задачи за рабочие дни. «Основными причинами для работы в выходные названы повышенное чувство ответственности и желание больше зарабатывать. Так, 63% участников опроса готовы трудиться в выходной, если это приведет к увеличению дохода. Кроме того, 45% россиян используют выходные для дополнительной подработки, из них 46% делают это ради повышения заработка, а еще часть опрошенных копит на квартиру или машину», — добавляется в сообщении.
Со ссылкой на психолога Ольгу Кравчук поясняется, что в будни люди часто переключаются между разными задачами, проверяют почту и сообщения в мессенджерах, что создает когнитивное перенапряжение. «К концу недели накапливается усталость не только от объема работы, но и от сенсорной перегрузки. Ритм жизни ускоряется, цены растут быстрее зарплат, а реклама и соцсети постоянно демонстрируют более высокий уровень жизни. Это создает ощущение “опаздывания”, которое отчасти компенсируется в выходные», — приводит ее слова компания.
При этом директор по продукту Pioneer Ольга Великая, комментируя результаты опроса, обратила внимание на то, что в Москве уже заметны изменения рынка офисной недвижимости: по ее словам, теперь в этом сегменте важны не только такие параметры, как удобная локация и парковка, но и то, как человек чувствует себя внутри здания. «При проектировании уделяется внимание панорамным окнам, дизайнерским холлам с зонами отдыха, переговорными комнатами, кафе, “зеленым” кабинетам для работы на свежем воздухе. Такой подход создает комфортную среду для эффективной работы», — уточнила она.
Опрос проходил на платформе «Яндекс взгляд», в нем приняли участие более 1 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.