В ГД предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Врачи и учителя должны иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте, для этого необходимо ввести единую транспортную карту. Письмо с таким предложением вице-премьеру РФ Виталию Савельеву направили руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова.
«Предлагается рассмотреть возможность введения единой карты для врачей, педагогических работников и работников организаций культуры, предоставляющей право на бесплатный проезд на общественном внутригородском транспорте», — говорится в документе, текст есть в распоряжении ТАСС.
Как сказал ТАСС Миронов, технически реализовать такую инициативу несложно, опыт уже есть. Так, в Москве и Московской области применяется «Карта москвича», которая дает право на бесплатный либо льготный проезд для отдельных категорий граждан.
Лантратова, в свою очередь, отметила, что снижение ежедневных затрат на дорогу повысит мотивацию приходить и оставаться в этих профессиях. «Убеждена — это несложное решение поддержит наших специалистов и станет для них дополнительным стимулом оставаться в профессии, что принесет пользу всем гражданам России», — сказала она ТАСС.