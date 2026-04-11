Глава Академии наук: Белоруссия и РФ готовят проекты по освоению космоса

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства и по линии Белорусской академии наук и Роскосмоса разрабатывают несколько проектов по освоению космоса. Об этом сообщил в интервью ТАСС на первом Российском космическом форуме председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Караник.
«Как в рамках Союзного государства есть три проекта, так и в рамках сотрудничества между Академией наук и Роскосмосом. Это разные направления. Это и новые материалы — союзная программа “Композит”. Это работа, направленная на повышение ресурсов космических аппаратов, — программа “Ресурс”. Это работа по защитным покрытиям, по новым материалам, по доработке целевой аппаратуры, опять же, для дистанционного зондирования Земли», — рассказал он.
В апреле 2022 года в ходе встречи на космодроме Восточный (Амурская область) президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решения по укреплению сотрудничества в космической сфере. В частности, речь шла о создании российско-белорусской орбитальной группировки спутников высокодетального наблюдения, также были достигнуты договоренности о допуске белорусских компаний к строительным работам на Восточном и о полете на Международную космическую станцию (МКС) представителя Белоруссии в составе российского экипажа.
В марте 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нет планов по строительству собственного космодрома или созданию ракет-носителей. По словам белорусского лидера, «в нынешней ситуации это нецелесообразно» — страна имеет возможность реализовывать свои космические проекты в сотрудничестве с Россией. В апреле этого же года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил, что Белоруссия может быть привлечена к участию в российской лунной программе.
