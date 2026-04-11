Мэр Красноярска анонсировал строительство нового въезда в Мичуринский

В Красноярске в этом году начнут строить новую дорогу в Мичуринский, администрация объявила торги на поиск подрядчика. Об этом сегодня сообщил мэр в своих соцсетях.
Напомним, жители микрорайона неоднократно жаловались властям на то, что уже несколько лет лишены нормальной транспортной доступности. Существующих дорог не хватает для обслуживания многоэтажных домов, да и в целом состояние проездов они оценивают как неудовлетворительное.
Сергей Верещагин пояснил, что будущая двухполосная дорога длиной 628,8 м и шириной 7 м свяжет территорию с улицей Волжская и обеспечит доступность строящейся школы на 1280 мест.
«Дополнительная магистраль, как и само учреждение, очень нужны в густонасёленном микрорайоне. Сдача дороги — 2027 год, — рассказал градоначальник. — Микрорайон активно растёт, поэтому договорились в ближайшее время выйти на проектирование ещё одной дороги — от школы в сторону Аральской. Проезды к домам в той части микрорайона грунтовые и стихийные. Как раз недавно получил от жителей обращения, что один из таких перекрыл собственник. Вариант с временным объездом данного участка службы прорабатывают».
