Мэр Красноярска анонсировал строительство нового въезда в Мичуринский

«Дополнительная магистраль, как и само учреждение, очень нужны в густонасёленном микрорайоне. Сдача дороги — 2027 год, — рассказал градоначальник. — Микрорайон активно растёт, поэтому договорились в ближайшее время выйти на проектирование ещё одной дороги — от школы в сторону Аральской. Проезды к домам в той части микрорайона грунтовые и стихийные. Как раз недавно получил от жителей обращения, что один из таких перекрыл собственник. Вариант с временным объездом данного участка службы прорабатывают».