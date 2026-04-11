Степашин рассказал, как РКС будет проверять книги по закону о наркотиках

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. Под действие закона подпадают литературные произведения, изданные с 1 августа 1990 года. Ранее Степашин сообщил, что в связи с вступившими в силу изменениями в закон предстоит проверить порядка 3,5 миллиона книг. Также он ранее предложил узаконить деятельность экспертного центра РКС, который проводит экспертизы книг, но пока их оценки носят только рекомендательный характер.