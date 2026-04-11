Дальневосточники за два месяца и неделю выбрали все субсидированные билеты в Москву

По итогам первых трех месяцев 2026 года Аэрофлот перевез на дальневосточных направлениях свыше 600 тысяч пассажиров, что почти на 4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Сейчас билеты по государственной программе оказались полностью выкуплены, сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Билеты по субсидируемым государством тарифам для жителей Дальнего Востока на настоящий момент реализованы Аэрофлотом в полном объеме выделенных лимитов», — говорится в сообщении.
По программе для дальневосточников стоимость билета Москва-Владивосток стоила 10 200 рублей. Приобрести их могли все жители ДФО при наличии постоянной регистрации.
Для социальных категорий граждан все еще действуют отдельные тарифы. На направлении Владивосток — Москва для молодежи до 23 лет действует тариф 7400 рублей, как и для возрослого поколения (от 55 лет для женщин и от 60 — для мужчин). Как отметили в компании, продолжаются перевозки по собственным «плоским» тарифам на девяти дальневосточных маршрутах.
Напомним, что частота рейсов из Москвы в города Дальнего Востока и обратно будет увеличиваться поэтапно с конца мая. В том числе между Москвой и Владивостоком предусмотрено до 42 перелетов в неделю.