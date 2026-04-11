Проверка детского питания прошла в школе № 60 Владивостока

В школе № 60 во Владивостоке проверили, как организовано питание для учеников. Начальник городского управления образования Милица Щипун пришла в учебное заведение, осмотрела столовую и пищеблок и оценила, чем кормят детей. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в этот день на завтрак школьникам предлагали творожную запеканку с сыром и изюмом или омлет, а также яблоко и чай.