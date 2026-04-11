Проверка детского питания прошла в школе № 60 Владивостока

В школе № 60 во Владивостоке проверили, как организовано питание для учеников. Начальник городского управления образования Милица Щипун пришла в учебное заведение, осмотрела столовую и пищеблок и оценила, чем кормят детей. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в этот день на завтрак школьникам предлагали творожную запеканку с сыром и изюмом или омлет, а также яблоко и чай.
По данным городского управления образования, специалисты посмотрели, в каких условиях хранят продукты, как ведут бракеражные журналы и как соблюдают санитарные требования в школьной столовой. После осмотра был сделан вывод, что питание в школе в целом организовано неплохо, но часть процессов требует доработки. В частности, что персоналу нужно внимательнее вести бракеражный журнал и усилить контроль за суточными пробами.
Отдельный блок замечаний касался младших классов. Представительница управления образования предложила изменить схему раздачи горячих блюд для учеников первых и вторых классов: по словам Щипун, еда должна быть заранее расставлена на столах, чтобы детям не приходилось самим подходить к линии раздачи. Для этого школе стоит организовать дежурства, которые помогут и с подачей блюд, и с контролем за порядком в столовой.
Мэрия напоминает, что сейчас такие выезды проходят во всех школах Владивостока. В проверках участвуют не только специалисты управления образования, но и сотрудники других подразделений мэрии, а также представители общественных организаций. Параллельно в школах действует система родительского контроля: любой родитель может присоединиться к этой работе, обратившись к директору своей школы.
Школа № 60 ранее успела получить признание за работу своей столовой на краевом уровне: учебное заведение стало победителем краевого конкурса «Лучшая школьная столовая» и получило грант губернатора Приморского края в размере пяти миллионов рублей. На эти деньги в школе полностью обновили помещения столовой и пищеблока, включая их оборудование.