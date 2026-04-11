МО Британии не готовится к наказанию от США: Лондон оказал помощь Вашингтону в войне с Ираном

Днем ранее Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер провели телефонный разговор. Они обсудили военные планы создаваемой коалиции из более чем 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Кир Стармер уточнил, что разговор ведется о практическом плане восстановления навигации в подконтрольных Ирану водах. Кроме того, он обсудил с президентом США роль Лондона в создании коалиции, которая проводит работу над политическим и дипломатическим треками. По словам Кира Стармера, объединение рассматривает военные возможности и логистику движения судов.