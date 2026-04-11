МО Британии не готовится к наказанию от США: Лондон оказал помощь Вашингтону в войне с Ираном

Глава МО Хили: Британия не ждёт наказания от США из-за конфликта вокруг Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Британцы оказали США содействие в войне против Ирана. Помощь Лондона позволила продвинуть конфликт до текущего этапа. В связи с этим королевство не ждет наказания от США. Так заявил министр обороны Британии Джон Хили в диалоге с телеканалом Sky News.

Он заверил, что план «наказания» ряда стран НАТО, о котором говорят в Вашингтоне, не затронет Лондон. Позиция королевства по конфликту на Ближнем Востоке должна удовлетворить США.

«Наши действия по поддержке наших сил и сил наших союзников, а также ряда операций США, совместные удары по иранским объектам производства ракет стали важной частью, благодаря которой конфликт находится сейчас на данном этапе», — прокомментировал Джон Хили.

Глава британского Минобороны назвал и вторую причину отсутствия страха за свою страну. Он подчеркнул, что хозяин Белого дома Дональд Трамп желает видеть больше отдачи от каждого члена НАТО по некоторым пунктам. Они касаются поддержки Украины и увеличения трат на оборону. Британия выполняет эти условия США, резюмировал Джон Хили.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отреагировал на воинственные заявления из Вашингтона и Европы. Он сообщил, что вассалы в Евросоюзе раскрыли истинную сущность и теперь боятся «папика» Дональда Трампа. Кирилл Дмитриев напомнил, что бюрократы в Брюсселе годами скрывали настоящее отношение к Вашингтону. При этом на фоне конфликта между сторонами маска оказалась сброшена. Глава РФПИ подчеркнул, что такое поведение членов Евросоюза только усугубит их положение.

Днем ранее Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер провели телефонный разговор. Они обсудили военные планы создаваемой коалиции из более чем 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Кир Стармер уточнил, что разговор ведется о практическом плане восстановления навигации в подконтрольных Ирану водах. Кроме того, он обсудил с президентом США роль Лондона в создании коалиции, которая проводит работу над политическим и дипломатическим треками. По словам Кира Стармера, объединение рассматривает военные возможности и логистику движения судов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше