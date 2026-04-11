Поглотил туман: скрытая сила уничтожает ВСУ у главной крепости в ДНР

Бои идут в 20 км от Славянска в селе Рай-Александровка. Военный эксперт Гагин рассказал об обстановке на славянском направлении, как туман помогает бойцам ВС РФ в продвижении.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы ВС РФ приближаются к Славянску, используя погодные условия. Туман помогает армии продвигаться в утренние часы, сообщил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Российские военные заняли новые рубежи в Рай-Александровке в ДНР и освободили село Диброва. Населенные пункты расположены примерно в 20 км от Славянска.

«Действительно, наши военные подошли достаточно близко к Славянску, есть задача войти в городскую застройку и начать закрепляться в ней. Но вся проблема в погоде и распутице, технике сложно передвигаться, тем более крупными группами. Но наши бойцы используют погоду как преимущество, потому что иногда возникают туманы», — сказал Гагин.

Эксперт пояснил, что бойцы ВС РФ продвигаются к Славянску под прикрытием тумана, так же, как и брали Красноармейск (Покровск).

«Мы входили в Красноармейск по утрам под покровом тумана. В утренние часы особенно хорошо, когда густой туман. Некоторые группы пехоты и штурмовиков могут заходить на позиции противника и оставаться незамеченными. Более того, дроны не могут видеть в такую погоду. То есть, это достаточно безопасное передвижение для нас», — добавил Гагин.

Как только в зоне боевых действий станет теплее и суше, армия РФ начнет подтягивать технику для помощи пехоте и активнее продвигаться к последним крупным городам в ДНР.

«Пехоту надо снабжать и поддерживать. Как только станет теплее и суше, можно подтягивать технику, налаживать более полноценное тыловое снабжение, потому что любое наступление невозможно без тыла… Наши ребята близко подошли к Славянску и действуют в Краматорске», — подытожил Гагин.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше