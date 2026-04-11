Что можно и чего не советуют делать на Пасху: основные традиции и запреты

Пасхальные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Сначала в храмах проходит Полунощница, затем совершается крестный ход, после которого начинаются Пасхальная утреня и литургия. В этот день православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!».