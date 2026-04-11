Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и чего не советуют делать на Пасху: основные традиции и запреты

Православные 12 апреля отметят Светлое Христово Воскресение, а священники напоминают о смысле праздника и правилах этого дня.

Источник: Om1 Омск

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отметят Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник церковного календаря. К этой дате верующие традиционно готовятся заранее: соблюдают Великий пост, пекут куличи, красят яйца и приносят праздничные угощения в храм для освящения.

Пасхальные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Сначала в храмах проходит Полунощница, затем совершается крестный ход, после которого начинаются Пасхальная утреня и литургия. В этот день православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!».

Сам праздник принято проводить с близкими.

Пасха в православной традиции связана не с поминовением усопших, а с темой Воскресения и жизни. Поэтому посещение кладбищ в этот день церковь не рекомендует.

По словам настоятеля Казанского храма в Красногорске протоиерея Сергея Попова, на Пасху также не принято проводить похороны и поминальные мероприятия — их советуют переносить на другие дни.

Священник также отметил, что на кладбище недопустимо распивать спиртное, оставлять еду и алкоголь. По его словам, такие действия не относятся к церковной традиции.

Если после праздника остаются куличи, яйца и другие продукты, их рекомендуют отдать нуждающимся.