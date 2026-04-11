Что можно и чего не советуют делать на Пасху: основные традиции и запреты

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отметят Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник церковного календаря. К этой дате верующие традиционно готовятся заранее: соблюдают Великий пост, пекут куличи, красят яйца и приносят праздничные угощения в храм для освящения.
Пасхальные богослужения начинаются в ночь с субботы на воскресенье. Сначала в храмах проходит Полунощница, затем совершается крестный ход, после которого начинаются Пасхальная утреня и литургия. В этот день православные приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают: «Воистину воскресе!».
Сам праздник принято проводить с близкими.
По словам настоятеля Казанского храма в Красногорске протоиерея Сергея Попова, на Пасху также не принято проводить похороны и поминальные мероприятия — их советуют переносить на другие дни.
Священник также отметил, что на кладбище недопустимо распивать спиртное, оставлять еду и алкоголь. По его словам, такие действия не относятся к церковной традиции.