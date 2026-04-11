Анохин рассказал о помощи с ипотекой многодетным семьям в Смоленской области

ТАСС, 11 апреля. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о помощи с погашением ипотеки многодетным семьям в регионе.
«В Смоленской области более 86 тысяч семей, свыше 8,6 тысяч из них — многодетные. Для них действует порядка 40 мер поддержки. Одна из наиболее востребованных — помощь с погашением ипотеки. Вместе с федеральной поддержкой общая сумма может достигать 1 миллиона рублей», — написал он в Max.
Эту меру поддержки реализуют с 1 января 2025 года в рамках региональной программы по повышению рождаемости, а также национального проекта «Семья», инициированного президентом РФ.
«Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита — размер выплаты зависит от остатка задолженности по ипотеке. Дополнительно в регионе предусмотрена региональная выплата — до 550 тысяч рублей. Ее могут получить семьи, проживающие на территории Смоленской области, в которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года родился третий ребенок или последующие дети. Размер выплаты также определяется исходя из оставшейся суммы ипотечного долга», — рассказал губернатор.
Региональная мера предоставляется однократно в отношении одного ипотечного жилищного кредита, добавил он. «Получить ее можно при условии, что семья ранее воспользовалась федеральной выплатой на погашение ипотеки. Еще одно важное условие — жилье должно быть приобретено или построено на территории Смоленской области, а ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2028 года», — напомнил глава региона.