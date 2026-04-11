Министр обороны Австрии Таннер обвинила другие страны в зависти

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в пятницу, 10 апреля, заявила, что другие страны завидуют тому, что республика сохранила всеобщую воинскую повинность. Об этом сообщается на сайте австрийского парламента.
Политик отметила, что европейцы долгое время считали, будто живут в «раю на земле», однако стало очевидно, что мир, свободу и безопасность не следует воспринимать как должное. Таннер призвала парламентариев серьезно отнестись к рекомендациям Комиссии по военной службе и поддержала продление базовой военной службы до восьми месяцев с добавлением двух месяцев резервной подготовки.
— Теперь многие завидуют Австрии за сохранение воинской повинности, поскольку без нее было бы особенно трудно справиться с нынешней ситуацией, как это можно увидеть, например, в Германии, — приводит слова министра сайт парламента.
