В КНР мужчина закопал Mercedes-Benz рядом с умершим родственником

В номере транспортного автомобиля было четыре восьмерки. Восемь считается счастливым числом в Китае из-за созвучия со словом «богатеть». Такие красивые номера стоят в разы дороже обычных комбинаций из чисел и букв, их цена может достигать нескольких сотен тысяч юаней.