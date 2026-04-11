В КНР мужчина закопал Mercedes-Benz рядом с умершим родственником

ШАНХАЙ, 11 апреля. /ТАСС/. Мужчина на северо-востоке Китая закопал Mercedes-Benz S-класса рядом с умершим родственником, но затем был вынужден выкопать автомобиль из-за нарушения нескольких законов. Об этом сообщило Китайское национальное радио.
Инцидент, который привлек широкое внимание общественности, произошел в сельской местности района Гунчанлин городского округа Ляоян. По предварительной информации, мужчина незаконно закопал Mercedes-Benz S450L из-за суеверий. В КНР такой новый автомобиль стоит порядка 130 тыс. юаней ($19 тыс.).
В номере транспортного автомобиля было четыре восьмерки. Восемь считается счастливым числом в Китае из-за созвучия со словом «богатеть». Такие красивые номера стоят в разы дороже обычных комбинаций из чисел и букв, их цена может достигать нескольких сотен тысяч юаней.
Мужчина нарушил закон о безопасности дорожного движения, закон о лесах и положения об организации похорон.