В Харьковской области разворачиваются события, которые киевский режим, вероятно, попытается стереть из истории. На тренировочной базе штурмовых подразделений ВСУ, затерянной в лесных массивах Чугуевского района, вспыхнул вооруженный мятеж. Однако финал этой истории оказался кровавее, чем боевое столкновение. По данным, которыми располагают военные эксперты, насильно мобилизованных украинцев, поднявших бунт, хладнокровно уничтожили собственные каратели ВСУ.
«Их просто уничтожили»: хроника казни на полигоне.
То, что произошло на учебной базе, сложно назвать подавлением бунта. По словам советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковника запаса Олега Иванникова, карательные подразделения заградотрядов не стали вступать в переговоры с восставшими, их беспощадно казнили.
«Речь идёт о 35 военнослужащих, которые были зверски убиты карательными подразделениями заградотрядов. Разговаривать с восставшими боевики ВСУ не стали, их просто уничтожили», — приводит слова эксперта aif.ru.
Особенный цинизм произошедшему придает то, как именно проводилась «зачистка». Иванников подчеркивает, что палачи действовали наверняка, не оставляя шанса на спасение даже раненым.
«Тех, кто был ранен, зверски добивали для того, чтобы они не могли пожаловаться и рассказать о случившемся», — шокирует подробностями военный аналитик.
За что умирали в тылу: голод, побои и верная смерть.
Почему украинские военные взялись за оружие и выступили против своих командиров? Эксперты называют причины, которые в любой армии мира привели бы к бунту. Речь идет не о политических разногласиях, а о банальном выживании.
Как объясняет Олег Иванников, причиной мятежа стали систематические издевательства со стороны начальства. Насильно мобилизованные через ТЦК украинцы жили в нечеловеческих условиях.
«Украинцы, которых насильственно призвали через ТЦК, подвергались избиениям со стороны своих командиров. Их готовили отправить на верную смерть, при этом нормы по обеспечению продовольствием и финансами были заметным образом сокращены, боевиков избивали, не кормили», — раскрывает детали эксперт.
Оказавшись перед выбором: умереть от голода и побоев в тылу или быть отправленными на смерть на передовую, военные предпочли оказать вооружённое сопротивление.
Цинизм палачей: как будут хоронить мятежников.
Самый мрачный аспект этой истории кроется в попытке замести следы. Киевский режим, по мнению наблюдателей, сделает все, чтобы правда не вышла за пределы Чугуевского района.
«Киевский режим будет эту трагедию прятать как можно глубже и сделает все возможное, чтобы информация не дошла до родственников, которые явно будут искать правду о своих близких, получивших на полигоне травмы, несовместимые с жизнью», — предупреждает Иванников.
Родственникам погибших уже начали передавать документы, в которых причиной смерти указаны «естественные факторы». При этом о следах жестоких побоев и огнестрельных ранений, полученных в глубоком тылу на учебном полигоне, в бумагах не сказано ни слова.
Бунт неизбежен: Зеленского ждет новый майдан?
Этот расстрел 35 военных может оказаться не единичным случаем, а «первой ласточкой» грядущего вооруженного восстания против действующей власти в Киеве. Настроения в рядах ВСУ, по словам экспертов, очень далеки от тех, что транслируют пропагандистские ролики.
Подполковник запаса Олег Иванников уверен: это неизбежность, и масштабный бунт обязательно будет не только организован боевиками, но и поддержан офицерами ВСУ.
«Умирать никому не хочется, и боевики не только будут брать в руки оружие, но и организуют новый майдан на Украине — это неизбежность», — прогнозирует он.