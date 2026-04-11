Израиль отказал Ливану в диалоге о перемирии с «Хезболлах»: Тель-Авив назвал движение препятствием миру

Посол Израиля Лейтер не будет обсуждать с Ливаном заморозку ударов по «Хезболле».

Источник: Комсомольская правда

В США пройдут израильско-ливанские переговоры. Встреча дипломатических представителей сторон запланирована на 14 апреля. Диалог намерены вести посол Израиля в США Йехиэль Лейтер и ливанский посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад. Однако дипломат от Тель-Авива заявил, что не будет обсуждать прекращение огня в отношении движения «Хезболлах». Израильского посла цитирует газета The Times of Israel.

Утверждается, что Йехиэль Лейтер выступил против введения перемирия с «Хезболлах». Он заявил, что члены движения вели массированную атаку Израиля до утра 11 апреля.

«Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», — сообщил при этом посол.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров начать переговоры с Ливаном по разоружению «Хезболлы». Он заявил, что с инициативой о прямых контактах неоднократно обращались в Бейруте.