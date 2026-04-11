Чем можно заразиться, работая на даче

Вирус Коксаки (Coxsackievirus) — это группа РНК-содержащих энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте, но могут поражать различные органы и системы организма. Классическим проявлением является синдром «рука-нога-рот», который чаще всего встречается у детей до 10 лет. Основные симптомы (проявляются через 3−6 дней). Это высокая температура (до 39—40°C) и симптомы интоксикации (головная боль, ломота в теле). Герпангина: появление очень болезненных пузырьков (везикул) и язвочек во рту и на миндалинах. Сыпь: на ладонях, стопах, иногда на ягодицах и вокруг рта. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и проходит сама за 7−10 дней. Главная опасность заключается в возможных тяжелых осложнениях: