Чем можно заразиться, работая на даче

В разгар сезона, когда люди много работают на участках и проводят время на природе, риск заражения сильно возрастает. Мы поговорили с врачом-инфекционистом, к.м.н. Андреем Поздняковым о наиболее серьезных «дачных» инфекциях.
Благоприятные условия для фекально-оральных инфекций
На даче люди нередко едят овощи и фрукты прямо с грядки, забывают тщательно мыть руки или используют неочищенную воду для готовки.
«Это создает благоприятные условия для фекально-оральных инфекций. Летом чаще всего встречаются бактериальные кишечные инфекции — дизентерия и сальмонеллез. Они не так легко передаются от человека к человеку, как вирусные диареи, зато могут протекать тяжело и требовать лечения антибиотиками», — объясняет врач.
Также повышается и риск заражения паразитами. Они попадают в организм через грязные руки, немытые продукты или воду. Чаще всего встречаются аскариды, острицы, другие почвенные геогельминты, а также лямблии.
Что такое сальмонеллез?
Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. Это одна из самых распространенных причин пищевых отравлений в мире. Основные симптомы (проявляются через 6−72 часа). Это многократная рвота и диарея (стул водянистый, зловонный, иногда с зеленью). Высокая температура (до 39—40°C). Сильные боли в животе, слабость, головная боль. Главные риски связаны не столько с самой бактерией, сколько с последствиями интоксикации:
- Обезвоживание (дегидратация) — самая частая причина смерти при сальмонеллезе, особенно у детей до 2 лет и пожилых людей. Потеря жидкости и солей ведет к сгущению крови, отказу почек и шоку.
- Генерализация инфекции (сепсис). В редких случаях (особенно у людей со слабым иммунитетом) бактерии проникают из кишечника в кровь и разносятся по всем органам, вызывая гнойные очаги в печени, мозге (менингит) или на клапанах сердца (эндокардит). Это состояние требует реанимации.
- Хронические последствия. После перенесенной острой инфекции может развиться реактивный артрит (болезнь суставов — синдром Рейтера) или длительное бактерионосительство (человек заразен, но симптомов нет).
- Такие инфекции могут долгое время никак не проявляться, но при этом вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Вирус Коксаки и гепатит А передаются через воду
«Можно еще заразиться через воду или при купании, — продолжает инфекционист. — Энтеровирусы, включая вирус Коксаки, хорошо сохраняются в воде, особенно в стоячих водоемах. Если купаться в таких местах или использовать на даче нефильтрованную воду для питья, приготовления пищи и мытья посуды, риск заражения сильно возрастает. Кроме того, через воду и еду передается вирусный гепатит А — его сезонный пик приходится на лето и начало осени».
Работа с землей тоже может быть чревата негативными последствиями. Дело в том, что в почве обитают бактерии, вызывающие столбняк — клостридии.
«Они проникают в организм через повреждения кожи: царапины, ссадины, которые легко получить, работая на участке. Если человек не вакцинирован или давно не делал прививку, риск заражения высок. Столбняк встречается редко, но протекает крайне тяжело. При серьезных формах летальность может достигать 50%. Главную опасность представляют сильные мышечные спазмы, которые в тяжелых случаях могут привести к остановке дыхания», — говорит Андрей Поздняков.
Что такое вирус Коксаки?
Вирус Коксаки (Coxsackievirus) — это группа РНК-содержащих энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте, но могут поражать различные органы и системы организма. Классическим проявлением является синдром «рука-нога-рот», который чаще всего встречается у детей до 10 лет. Основные симптомы (проявляются через 3−6 дней). Это высокая температура (до 39—40°C) и симптомы интоксикации (головная боль, ломота в теле). Герпангина: появление очень болезненных пузырьков (везикул) и язвочек во рту и на миндалинах. Сыпь: на ладонях, стопах, иногда на ягодицах и вокруг рта. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме и проходит сама за 7−10 дней. Главная опасность заключается в возможных тяжелых осложнениях:
- Поражение нервной системы (воспаление оболочек головного мозга) и энцефалит.
- Поражение сердца. Вирусы Коксаки типа В могут привести к развитию миокардита, перикардита или эндокардита (воспаление сердечной мышцы и оболочек сердца).
- Обезвоживание. Из-за сильной боли во рту при герпангине дети часто отказываются от еды и питья, что может привести к обезвоживанию и необходимости госпитализации.
- Осложнения при беременности. Вирус представляет серьезную угрозу для беременных, так как может передаваться от матери к плоду, вызывая тяжелые врожденные инфекции.
Защитить себя от большинства дачных инфекций помогут не сложные, но важные привычки.
Мойте руки с мылом — всегда перед едой и после работы с землей. Тщательно промывайте овощи, фрукты и зелень перед употреблением. Используйте безопасную воду — фильтрованную, кипяченую или бутилированную — для питья, приготовления пищи и мытья рук.
Защищайтесь от клещей: надевайте закрытую одежду, пользуйтесь репеллентами и осматривайте кожу после прогулок. Следите за прививками: вовремя делайте ревакцинацию от столбняка.