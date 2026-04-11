От +3 до +13, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 11 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 11 апреля будет холодно, пройдут дожди, грозы, задует сильный ветер. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 11 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер южной четверти разовьет скорость до 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 12 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южной четверти сменится на северо-восточный и северный, его скорость составит 5 — 10 м/с.
В Ростовской области в субботу днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер южной четверти задует со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 12 — 14 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, возможна гроза, ночью в отдельных районах осядет туман. Ветер южной четверти с переходом на северо-восточный и северный будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы составят 12 — 14 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 11 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 12 апреля столбики термометров опустятся до +3 — +5 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +7 до +12 градусов, по югу и востоку потеплеет до +14. В ночь на воскресенье ожидается от +1 до +6 градусов. Во второй половине ночи и утром местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки −1 — −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
