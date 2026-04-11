Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пациента из-за халатности врачей.

Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил представить доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Хабаровске, которое привело к смерти пациента, как сообщает пресс-служба следственного комитета по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Инцидент произошёл в январе текущего года. Пожилого мужчину госпитализировали в одну из хабаровских больниц и провели операцию. После хирургического вмешательства уход за пациентом не обеспечивался, что спровоцировало осложнения. В марте мужчина скончался.
Ситуация ранее освещалась в СМИ и социальных сетях. По факту случившегося СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждало уголовные дела дважды, но прокурор Железнодорожного района г. Хабаровска Илья Анатольевич Блудов отменил постановления о возбуждении. Попытки обжаловать решения, в том числе на уровне прокурора края Виталия Анатольевича Степанова, не дали результата.
Сейчас уголовное дело возбуждено повторно. Руководитель СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станислав Юрьевич Белянский должен доложить о ходе расследования и его итогах. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК РФ.
