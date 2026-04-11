Народные приметы на 12 апреля: чего нельзя делать на Пасху?

Пасха, важнейший праздник христиан, в 2026 году приходится на 12 апреля. Для верующих этот день — гораздо больше, чем пышное торжество после Великого поста. Дата посвящена воскресению Спасителя из мертвых и освобождению всего человечества от грехов.
Для наших предков несколько столетий назад Пасха имела не меньшее значение — с этим днем у них были связаны многие традиции и приметы. Сегодня мы расскажем про обычаи и запреты, бытовавшие на Руси. Узнаем, как было принято вести себя 12 апреля, чтобы избежать греха и не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 12 апреля: что нельзя делать.
Светлое Христово Воскресение знаменует торжество жизни над смертью. В этот радостный день не следует грустить, желать окружающим зла, мстить, завидовать и сквернословить.
Не разрешается изнурительный физический труд, уборка также под запретом. Пасха — время для молитвы и общения, а бытовые хлопоты нужно отложить на потом.
Многих интересует, не возбраняется ли в этот день посещение кладбищ. Несмотря на то, что во многих семьях принято навещать усопших 12 апреля, для визита на могилы лучше выбрать иную дату. Христово Воскресение не считается поминальным днем.
Особые правила Пасхи объясняют, как следует поступить с остатками праздничных угощений. Поскольку яйца и куличи принято освящать, просто выбрасывать в мусорное ведро то, что не съели, было бы неверно. Крошки со стола можно отдать птицам или отнести в храм по соседству. Также разрешается закопать остатки в землю.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 12 апреля: что можно делать.
Большой праздник начинается еще в субботу — с ночной службы и Крестного хода. И накануне Светлого Воскресения и непосредственно в этот день в храмах освящают куличи и яйца. Те, у кого не получилось посетить богослужение в субботу, приходят на утрени. Одной из главных традиций Пасхи с давних времен считается особое праздничное приветствие «Христос воскресе!», на что принято отвечать «Воистину воскресе!».
В этот день православные навещают родственников и друзей, обязательно захватив с собой угощения. На Руси хозяева не закрывали двери на Пасху, приглашая разделить с ними праздник всех желающих. Считалось, что чем больше гостей пожалует к ним, тем лучше будет год.
В старину существовал обычай застилать стол белой скатертью в Светолое Христово Воскресение. Люди верили, что это поможет им сохранить в доме мир и достаток.
Как бы много визитеров не принимали в этот день наши предки, мыть полы и выносить мусор после их ухода никто не спешил. С давних времен на Руси бытовало поверье, что так можно друзей и денег лишиться. Наводить чистоту разрешалось только на следующие сутки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о яйцах на 12 апреля.
Одним из символов праздника является красное пасхальное яйцо. Согласно преданию, о воскрешении Христа императору Тиберию возвестила Мария Магдалина. Женщина принесла в дар римскому вождю обычное яйцо. Тот не поверил ее словам, заявив, что это столь же невероятно, как если белое яйцо вдруг покраснеет. В это же мгновение куриное яйцо стало красным.
На Руси говорили, что крашеным яйцом на Пасху нужно прикоснуться к хворому человеку, чтоб он скорее поправился.
Скорлупу освященного яйца в старину было принято хранить целый год — до следующего Христова Воскресения. Считалось, что она будет отводить от дома беды и защищать хозяев от людей с дурными помыслами.
В некоторых поселениях знали «рецепт» красоты, связанный с крашеным яйцом. «Крашенку» нужно было положить в емкость с водой, чтобы потом умыться этой водицей. Якобы этот нехитрый обряд сделает человека привлекательнее и поможет сохранить молодость.
Мудрецы прошлых веков говорили, что уронить пасхальное яйцо — к неудаче. Если же скорлупа на нем сильно растрескалась, то вероятна крупная ссора с кем-то из близких. Стоит отметить, что такие приметы не имеют отношения к религии, это лишь народные суеверия.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 12 апреля.
Если на Пасху солнечно и сухо, год будет удачным во всех отношениях.
Дождь в этот день — к холодному лету и скромному урожаю.
Если 12 апреля ударят морозы, зерна в этом году окажется больше обычного. Меда и овощей тоже будет достаточно.
Встретить восход в Светлое Воскресение — добрый знак, сулящий удачу в делах и семейное благополучие.
Именинники 12 апреля.
В этот день именины отмечают Захар, Зосима, Иван, Савва и Софрон.