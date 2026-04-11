Государственные органы Франции перейдут с Windows на Linux

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил о подготовке Франции к войне с Российской Федерацией. В среду, 8 апреля, издание Le Monde написало, что Совету министров Франции представят обновленный законопроект о военном планировании. В нем предусматривается увеличение военного бюджета на 36 миллиардов евро к 2030 году, и, при необходимости, приведение нацбезопасности в состояние повышенной готовности.