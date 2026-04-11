Государственные органы Франции перейдут с Windows на Linux

Франция ускоряет реализацию планов по обеспечению цифрового суверенитета. Национальное управление DINUM объявило о выходе из Windows в пользу рабочих станций под управлением операционной системы Linux. Об этом стало известно в среду, 8 апреля.
К инициативе присоединились Генеральное управление предприятий Франции, Национальное агентство кибербезопасности и Управление государственных закупок. Переход на французскую операционную систему Linux описывается как один из трех «конкретных начальных шагов» по снижению цифровой зависимости от внешних источников.
Ожидается, что план будет официально оформлен осенью. К тому времени стороны должны определить, какие рабочие станции, инструменты для совместной работы, антивирусное ПО, решения ИИ, базы данных и сетевое оборудование потребуются для реализации инициативы, говорится в пресс-релизе ведомства.
