Российские ученые разрабатывают новый метод лечения болезни Паркинсона: подробности

Доцент Пьявченко: в России разрабатывают новый метод лечения болезни Паркинсона.

Источник: Комсомольская правда

Российские ученые разрабатывают новый метод лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона. Об этом сообщил доцент кафедры анатомии и гистологии человека Сеченовского университета Геннадий Пьявченко.

Доцент отметил, что болезнь Паркинсона имеет комплексную природу и связана с рядом процессов на молекулярном и клеточном уровнях.

«При повышенной экспрессии белков теплового шока в клетке, выживаемость нейронов мозга может быть выше. То есть о защитном эффекте этих белков можно говорить достаточно уверенно, но его конкретный механизм еще требует уточнения», — сказал ученый в интервью РИА Новости.

Пьявченко уточнил, что задача исследователей заключается в избирательном использовании эффектов белков теплового шока в зависимости от особенностей заболевания.

Ранее KP.RU сообщал, что развитию болезни Паркинсона могут способствовать определенные аспекты образа жизни и ряд заболеваний. Врач-невролог Галина Чудинская отметила, что к предрасполагающим факторам относятся депрессия, наследственность, а также контакт с пестицидами и тяжелыми металлами.