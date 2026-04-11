Издевались перед казнью. Почему финны массово убивали русских дачников

«Когда появилась граница, то многие этнические финны попытались выехать из Советской России в Финляндию. На границе их просили произнести два слова — Kyllä (звучит примерно как Кюлля, и означает согласие) и Yliopisto (Юлипиосто переводится как университет). С этим справлялись не все. В Петербурге до революции проживало более 20 тысяч финнов, было много смешанных семей, были также финские шведы — все они росли в иной языковой среде, и говорили по-фински с акцентом. Таких националисты считали ненастоящими финнами и вопрос решали просто — отводили в ближайший сарай и расстреливали. Ровно такую же тактику, кстати, использовали украинские нацисты во время СВО, заставляя жителей Украины говорить “паляница” и убивая тех, кто, по их мнению, недостаточно владел украинской мовой», — говорит Хейсканен.