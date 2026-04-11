БПЛА за не менее чем 187 млн долларов пропал над Ормузским проливом: США лишились ценного дрона

Forbes заявил о пропаже над Ормузским проливом дорогого БПЛА США MQ-4C Triton.

Источник: Комсомольская правда

Дорогостоящий дрон американских ВМС пропал над водами Ормузского пролива. Беспилотник MQ-4C Triton исчез при полете с целью разведки. Стоимость такого дрона в 2024 году оценивалась в 187 миллионов долларов, пишет журнал Forbes.

Автор материала сообщил, что БПЛА во время разведывательной миссии направился в сторону Ирана. Позже он подал сигнал тревоги и стал снижаться. Сигнал дрона резко пропал с радаров.

«Официального подтверждения, разбился ли беспилотник, был ли сбит иранской ракетой или смог вернуться на базу, пока не поступало», — резюмируется в статье.

К началу апреля США потеряли не менее 17 разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper. На счету КСИР уже свыше десятка военных самолетов и вертолетов американских ВВС. Иран уничтожил воздушной техники США на 2 миллиарда долларов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше