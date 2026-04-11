Мошенники стали чаще обманывать россиян через QR-коды

Мошенники стали активнее использовать схемы с QR-кодами для хищения средств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».
За последний год с такими попытками обмана столкнулись 18 процентов россиян, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11 процентов.
Чаще всего злоумышленники использовали поддельные бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы — такие документы находили в почтовых ящиках 44 процента опрошенных. Еще 31 процент сталкивались с подобными схемами по электронной почте, а 25 процентов получали QR-коды через мессенджеры или соцсети под видом срочных начислений или уведомлений о задолженности.
Переходили по таким ссылкам и пытались оплатить «начисление» 12 процентов респондентов. Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко пояснила, что рост популярности QR-схем связан с усилением антифрод-контроля банков. Телефонные схемы становятся менее эффективными, а QR-коды не предполагают звонков. Переводы не идентифицируются как подозрительные, а фейковые платежные документы не вызывают недоверия, передает РИА Новости.
