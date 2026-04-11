В ЦПК рассказали, от чего зависит успех длительных космических полетов

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Отбор космонавтов для длительных космических миссий должен учитывать то, как соотносятся между собой характеры членов экипажа. От того, как взаимодействуют люди на орбите зависит успех всей миссии, сообщил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени (ЦПК) Ю. А. Гагарина командир экипажа SIRIUS-23 Юрий Чеботарев.
Эксперимент SIRIUS — это годовой изоляционный проект, который проходил на базе Института медико-биологических проблем РАН. Его цель — имитировать полет на Луну и изучить, как человек адаптируется к условиям длительной изоляции, ограниченного пространства и автономности, которые могут возникнуть в реальных космических миссиях.
«Поначалу это общение конструктивное и дружественное, а потом идут изменения. Это объективно [отслеживается] за счет записей в дневниках, которые специалисты обрабатывают. А есть еще и показатели, которые через тесты проявляются, и мы можем увидеть, что, допустим, была симпатия к одному члену экипажа, а потом она меняется на другого члена экипажа. Отсюда можно прогнозировать межгендерный состав, какие характеры должны быть у экипажа, чтобы они были совместимыми, чтобы прогнозировать на длинную перспективу», — сказал собеседник агентства.
Чеботарев отметил, что подбор состава экипажа для длительных космических миссий — важный вопрос. «Вопрос здесь связан не только с подготовкой, а с отбором испытателей, космонавтов в перспективе, с тем, чтобы как раз выявить совместимость. Как показывает наш опыт, может измениться соотношение характеров, и под угрозой может оказаться сама экспедиция, если люди друг друга не переносят, например», — пояснил он.
Одной из сложностей при длительной космической миссии Чеботарев назвал также отсутствие возможности уединиться и необходимость членов экипажа постоянно контактировать друг с другом. «Изоляция друг от друга — это тоже не совсем здорово, потому что срабатывает определенная психология. Поэтому один из моих принципов был наоборот: максимально общаться [друг с другом], максимально выяснять [проблемные моменты]», — резюмировал он.