В ЦПК рассказали, от чего зависит успех длительных космических полетов

Старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Юрий Чеботарев сообщил, что при отборе космонавтов учитывают, как соотносятся между собой характеры членов экипажа.

НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Отбор космонавтов для длительных космических миссий должен учитывать то, как соотносятся между собой характеры членов экипажа. От того, как взаимодействуют люди на орбите зависит успех всей миссии, сообщил в беседе с ТАСС старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов имени (ЦПК) Ю. А. Гагарина командир экипажа SIRIUS-23 Юрий Чеботарев.

Эксперимент SIRIUS — это годовой изоляционный проект, который проходил на базе Института медико-биологических проблем РАН. Его цель — имитировать полет на Луну и изучить, как человек адаптируется к условиям длительной изоляции, ограниченного пространства и автономности, которые могут возникнуть в реальных космических миссиях.

«Поначалу это общение конструктивное и дружественное, а потом идут изменения. Это объективно [отслеживается] за счет записей в дневниках, которые специалисты обрабатывают. А есть еще и показатели, которые через тесты проявляются, и мы можем увидеть, что, допустим, была симпатия к одному члену экипажа, а потом она меняется на другого члена экипажа. Отсюда можно прогнозировать межгендерный состав, какие характеры должны быть у экипажа, чтобы они были совместимыми, чтобы прогнозировать на длинную перспективу», — сказал собеседник агентства.

Чеботарев отметил, что подбор состава экипажа для длительных космических миссий — важный вопрос. «Вопрос здесь связан не только с подготовкой, а с отбором испытателей, космонавтов в перспективе, с тем, чтобы как раз выявить совместимость. Как показывает наш опыт, может измениться соотношение характеров, и под угрозой может оказаться сама экспедиция, если люди друг друга не переносят, например», — пояснил он.

Одной из сложностей при длительной космической миссии Чеботарев назвал также отсутствие возможности уединиться и необходимость членов экипажа постоянно контактировать друг с другом. «Изоляция друг от друга — это тоже не совсем здорово, потому что срабатывает определенная психология. Поэтому один из моих принципов был наоборот: максимально общаться [друг с другом], максимально выяснять [проблемные моменты]», — резюмировал он.