Ослеп, но снимался в кино. Какими были последние годы Вацлава Дворжецкого

Удивительно, но кинодебют Вацлава Дворжецкого состоялся, когда ему было уже 57 лет. Тем не менее, за четверть века актёр успел сняться в 90 фильмах. В основном роли были второстепенные, но появление Вацлава Яновича на экране невозможно было забыть. Он выходил на сцену и съёмочную площадку, даже когда практически ослеп. «Помню, провожал уже почти незрячего Вацлава Яновича на съёмки его последней кинокартины “Официант с золотым подносом” (12+) с Александром Абдуловым в главной роли. Снимали где-то на побережье Чёрного моря. Сдал его на руки девочкам-администраторам в аэропорту Нижнего и потом забрал там же, — вспоминает Николай Куринов. — Дворжецкий потом со смехом вспоминал, как его за руку водили купаться в море».