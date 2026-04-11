Ослеп, но снимался в кино. Какими были последние годы Вацлава Дворжецкого

Более ста ролей в театре, около 90 в кино, 14 лет в лагерях ГУЛАГа, два сына-актёра, ушедшие во цвете лет… Такова сложная арифметика судьбы артиста Вацлава Дворжецкого.
11 апреля 2026 года — 33 года со дня его смерти. Спустя десятилетия трогательную память о Вацлаве Яновиче хранит нижегородец Николай Куринов, близкий друг последних лет. Однажды он стал для великого актёра даже «глазами»… Подробности — в материале nn.aif.ru.
Смешная сумма за годы лагерей.
Николай Куринов познакомился с Вацлавом Дворжецким в конце 1970-х годов в Горьком, во дворе дома на улице Ошарской. У мужчин-соседей принято было собираться в гаражах. Актёр, пока позволяло здоровье, многое умел и любил делать своими руками: сам чинил автомобиль, мастерил нехитрые поделки. И Николая Николаевича много чему научил. Например, чистить пчелиный улей после зимы. Вацлав Янович ещё и пчёл держал у себя на даче!
«До сих пор гадаю, почему мы с Вацлавом Яновичем начали дружить, — говорит Николай Куринов. — Не сказал бы, чтобы он был человеком, легко сближающимся с людьми. К актёрской среде я никогда отношения не имел. Наверное, так было угодно судьбе».
Знакомство с Дворжецким сделало далёкого от искусства Куринова частью удивительной жизни творческих людей. Чего стоят одни только истории из жизни Вацлава Яновича! За 14 лет в ГУЛАГе Дворжецкий работал на рудниках острова Вайгач, на Соловках, участвовал в строительстве Беломоро-Балтийского канала, строил Туломскую гидроэлектростанцию…
И всё равно актёр всегда считал, что его судьба сложилась на редкость удачно. Именно в лагерях он многое увидел и понял, чтобы состояться в дальнейшем. Даже на сцену впервые вышел в лагерном театре.
«Вацлав Янович считал, что в лагерях встретил много достойных людей, которые, несмотря на пытки и унижения, не сломались. И это для него был пример жизненной стойкости и веры в свои убеждения», — добавляет Николай Куринов.
Николай Куринов как-то сопровождал Вацлава Яновича в гости к академику Андрею Сахарову, находившемуся в политической ссылке в Горьком. Встречать их вышла супруга академика Елена Боннэр с папироской. Пока Сахаров и Дворжецкий беседовали в комнате, некурящий Николай Николаевич пил чай на кухне с Еленой Георгиевной и та смачно смолила одну за другой…
«В 1990-х годах Дворжецкого полностью реабилитировали и прислали извещение, что он может получить компенсацию за годы заключений. Сумма была смешная! — добавляет Николай Куринов. — Никакие деньги он, конечно, получать не пошёл. Понятно, что годам страшных испытаний не может быть цены».
Когда будущие друзья познакомились, у Вацлава Яновича уже были проблемы со зрением. После неудачной операции актёр практически ослеп. Николай Куринов был тем, кто настоял, чтобы актёр написал мемуары. Даже изготовил для Вацлава Яновича трафарет, при помощи которого он писал автобиографическую книгу «Пути больших этапов» (12+).
Не рок, а стечение обстоятельств.
Удивительно, но кинодебют Вацлава Дворжецкого состоялся, когда ему было уже 57 лет. Тем не менее, за четверть века актёр успел сняться в 90 фильмах. В основном роли были второстепенные, но появление Вацлава Яновича на экране невозможно было забыть. Он выходил на сцену и съёмочную площадку, даже когда практически ослеп. «Помню, провожал уже почти незрячего Вацлава Яновича на съёмки его последней кинокартины “Официант с золотым подносом” (12+) с Александром Абдуловым в главной роли. Снимали где-то на побережье Чёрного моря. Сдал его на руки девочкам-администраторам в аэропорту Нижнего и потом забрал там же, — вспоминает Николай Куринов. — Дворжецкий потом со смехом вспоминал, как его за руку водили купаться в море».
В последние годы Дворжецкий-старший мечтал сняться в одном фильме с сыном Евгением. Был даже проект, но не сложилось…
Вацлава Дворжецкого не стало 11 апреля 1993 года, ему было 82. Скончался он после плановой операции. Николай Куринов говорит, что великий актёр словно предчувствовал свой уход, звонил и просил забрать его из больницы. Естественно, врачи не разрешили…
Со старшим сыном Вацлава Дворжецкого Владиславом, знаменитым капитаном Немо из одноимённого фильма, генералом Хлудовым из «Бега» (12+), пилотом Бертоном из «Соляриса» (12+), учёным Ильиным из «Земли Санникова» (6+), Николай Куринов лично знаком не был. А вот младшего Евгения вспоминает как человека яркого и искромётно творческого.
«Владислава и Евгения Вацлав Янович, безусловно, любил и гордился ими, но на людях этих эмоций никак не выражал. Женя старался соответствовать высокой планке отца и брата, — рассуждает Николай Куринов. — Он понимал, что на него смотрят, оценивают как одного из династии Дворжецких. Евгений был очень талантлив, просто многого не успел».
Николай Куринов сообщил тогда уже вдове Вацлава Дворжецкого и матери Евгения, театральному режиссёру и педагогу Риве Левите о смерти единственного сына. О гибели Евгения в ДТП Николай Николаевич услышал в новостях и тут же помчался на работу к Риве Яковлевне.
«Она известие стойко перенесла, в истерике не билась, хотя было понятно, что до конца её жизни смерть единственного сына была главной трагедией, — добавляет Николай Куринов. — Но Рива Яковлевна не любила, когда говорили, будто род Дворжецких преследует рок. Мол, и Владислав, и Евгений — оба ушли в 39 лет. Она считала это трагическим стечением обстоятельств».
Купил у наследников квартиру.
Вдову друга Риву Левите Николай Куринов начал опекать сразу после смерти Вацлава Дворжецкого: помогал решать бытовые вопросы, отмечали вместе праздники. Николая Николаевича поражало удивительное качество Ривы Яковлевны — объединять совершенно разных людей. В её небольшую квартиру на Ошарской приходили и великие актёры, и соседи по подъезду. Рива Яковлевна сама собирала на стол, вкусно готовила. Особенно рада была, когда приезжали любимые внуки, дети Евгения Дворжецкого Анна и Михаил. Николай Куринов до сих пор в хороших отношениях с ними.
Особых богатств за годы жизни ни Вацлав Дворжецкий, ни Рива Левите не нажили. Все накопления Вацлава Яновича на книжке сгорели в перестроечные годы. Рива Яковлевна почти 20 лет откладывала пенсию, чтобы помочь внукам, — получилось около миллиона рублей.
После смерти Ривы Левите Николай Куринов выкупил ту самую квартиру на Ошарской у наследников. Долгое время там всё оставалось как при жизни хозяев, была идея создать в квартире музей, но не сложилось. Николай Николаевич решил разобрать архивы, фотографии, вещи Дворжецкого и Левите, и при поддержке людей, знавших и любящих их, передать на хранение.
Николай Куринов постоянно ходит навещать могилу Вацлава Дворжецкого и Ривы Левите на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде. Пойдёт туда и 11 апреля. Николай Куринов не может сдержать слёз, когда спрашиваешь, скучает ли он по Вацлаву Дворжецкому и Риве Левите: «Рядом с ними жизнь кипела: встречи, люди, разговоры. Я очень благодарен судьбе за эти годы»…