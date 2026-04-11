Овечкин может получить приз НХЛ за благотворительность

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи», который присуждается игроку, признанному примером на льду и в общественной жизни. Это уже вторая награда, на которую претендует россиянин.
В качестве претендента на награду от каждой команды выдвигается по одному кандидату. Победитель будет выбран специальным комитетом, куда войдут комиссар лиги Гэри Беттмэн, а также бывшие обладатели этого приза и исторической награды игроку фонда лиги. При определении победителя отборочный комитет будет учитывать критерии вдохновения, вовлеченности и влияния номинанта на позитивное воздействие на его сообщество. Лауреат получит $25 тыс., которые он потратит на благотворительность, а его клуб — грант от НХЛ на сумму до $20 тыс. для помощи в организации специального мероприятия, связанного с гуманитарной деятельностью.
Приз был учрежден в 1988 году в память о бывшем игроке «Торонто» Фрэнке (Кинге) Клэнси. До 2004 года его получали только канадцы и один американец — Шон Подин. В 2006 и 2007 годах «Кинг Клэнси Трофи» получили европейцы — немецкий вратарь «Вашингтона» Олаф Колциг и финский нападающий «Монреаля» Саку Койву. В прошлом году был награжден соотечественник Койву форвард «Флориды» Александр Барков.
Как правило, приз вручался игрокам, которые поддерживают различные лечебные учреждения и немало средств жертвуют на благотворительность. Александр Барков, сын главного тренера молодежного «Спартака» Александра Баркова, в течение последних шести лет жертвует одной из больниц $1600 за каждый гол и $800 — за голевую передачу, а также не раз посещал это лечебное учреждение, навещая больных, которые уже не могут покинуть больницу.
Кому помогает Овечкин.
«Кинг Клэнси трофи» никогда не вручался российским игрокам, хотя клубы НХЛ их номинировали. Впервые это произошло в 2020 году, когда сезон был остановлен из-за коронавируса. Тогда «Флорида» номинировала вратаря Сергея Бобровского за то, что тот пожертвовал $100 тыс. на зарплаты работникам арены клуба.
В 2023 году этот приз мог выиграть форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В рамках инициативы «Я набираю очки для детей» он жертвовал $710 одному из детских домов Питтсбурга за каждое набранное им очко.
Овечкин известен участием в целом ряде благотворительных мероприятий. Он выделяет средства на борьбу с раком — отчисления идут после каждого его гола начиная с 885-го в регулярных чемпионатах. Также он является послом американской ассоциации хоккея с особенностями, помогая этой организации.
Три дня назад стало известно, что «Вашингтон» номинировал Овечкина на «Билл Мастертон трофи» — приза, который вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Этот приз российские хоккеисты тоже никогда не выигрывали, сейчас же, с учетом фигуры Овечкина, отечественный игрок может быть удостоен обеих наград.