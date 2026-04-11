Овечкин может получить приз НХЛ за благотворительность

В качестве претендента на награду от каждой команды выдвигается по одному кандидату. Победитель будет выбран специальным комитетом, куда войдут комиссар лиги Гэри Беттмэн, а также бывшие обладатели этого приза и исторической награды игроку фонда лиги. При определении победителя отборочный комитет будет учитывать критерии вдохновения, вовлеченности и влияния номинанта на позитивное воздействие на его сообщество. Лауреат получит $25 тыс., которые он потратит на благотворительность, а его клуб — грант от НХЛ на сумму до $20 тыс. для помощи в организации специального мероприятия, связанного с гуманитарной деятельностью.