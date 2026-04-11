Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

QR-код вместо звонка: мошенники переходят на новые схемы обмана россиян

Россияне стали чаще сталкиваться с мошенничеством через QR-коды.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали чаще использовать QR-коды для обмана россиян на фоне усиления банковской защиты от телефонных афер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Выберу.ру».

За последний год с попытками такого обмана сталкивались 18% граждан, тогда как годом ранее — только 11%. Наиболее распространённый канал — поддельные бумажные квитанции за ЖКХ или штрафы, которые мошенники подкладывают в почтовые ящики (44%). Ещё 31% получали фальшивые уведомления от налоговой или приставов по электронной почте, а четверть опрошенных — через мессенджеры и соцсети.

Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», пояснила, что рост QR-схем связан с усилением банковского контроля за звонками. QR-коды не вызывают подозрений и воспринимаются буднично, что играет на руку злоумышленникам. Она рекомендует проверять источник начислений, а при малейших сомнениях не оплачивать квитанцию, а зайти в приложение госуслуг и перепроверить информацию.

Как писал ранее KP.RU, в преддверии Дня космонавтики мошенники запустили новую схему обмана. Аферисты продают россиянам фальшивые акции несуществующих космических компаний.