QR-код вместо звонка: мошенники переходят на новые схемы обмана россиян

Мошенники стали чаще использовать QR-коды для обмана россиян на фоне усиления банковской защиты от телефонных афер. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Выберу.ру».
За последний год с попытками такого обмана сталкивались 18% граждан, тогда как годом ранее — только 11%. Наиболее распространённый канал — поддельные бумажные квитанции за ЖКХ или штрафы, которые мошенники подкладывают в почтовые ящики (44%). Ещё 31% получали фальшивые уведомления от налоговой или приставов по электронной почте, а четверть опрошенных — через мессенджеры и соцсети.
Анна Романенко, директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру», пояснила, что рост QR-схем связан с усилением банковского контроля за звонками. QR-коды не вызывают подозрений и воспринимаются буднично, что играет на руку злоумышленникам. Она рекомендует проверять источник начислений, а при малейших сомнениях не оплачивать квитанцию, а зайти в приложение госуслуг и перепроверить информацию.
