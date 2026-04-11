QR-код вместо звонка: мошенники переходят на новые схемы обмана россиян

За последний год с попытками такого обмана сталкивались 18% граждан, тогда как годом ранее — только 11%. Наиболее распространённый канал — поддельные бумажные квитанции за ЖКХ или штрафы, которые мошенники подкладывают в почтовые ящики (44%). Ещё 31% получали фальшивые уведомления от налоговой или приставов по электронной почте, а четверть опрошенных — через мессенджеры и соцсети.