Эксперт Перепелкин заявил о возвращении в моду у молодежи бумажных книг

Как пояснил эксперт, в целом рынок бумажных книг в натуральном выражении в последние годы остается стабильным даже на фоне незначительного сокращения. По результатам 2025 года он упал примерно на 1% — с 233 млн экземпляров, проданных в 2024 году, до 231 млн единиц продаж в 2025 году. При этом растет стоимость книг в связи с повышением цен на бумажные издания, а также востребованность электронных версий изданий. «По некоторым данным, в 2025 году потребление электронных и аудиокниг выросло на 45% — со 153 млн до 222 млн экземпляров», — подытожил Перепелкин.