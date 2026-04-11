Эксперт Перепелкин заявил о возвращении в моду у молодежи бумажных книг

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Бумажные книги постепенно становятся трендом у молодежи наряду с другими «ностальгическими» вещами и привычками из прошлого. Книжные магазины на этом фоне превращаются в клубы по интересам, а чтение — в приключение, такое мнение в беседе с ТАСС высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.
«Бумажные книги становятся трендом, наряду с другими ностальгическими привычками молодежи, отмеченными в последнее время, — рост популярности походов на вещевые рынки, “избинг” (нечто похожее на летние каникулы у бабушки в деревне), популярность “советских” брендов», — сказал эксперт.
По его словам, чтение книг становится целым приключением и интересным опытом — становятся популярными обзоры книг в социальных сетях, когда читатель делится своими впечатлениями и рекомендациями с подписчиками.
«Книжные магазины часто становятся не просто местом продаж книг, а местом встречи единомышленников и клубом по интересам, и в угоду ожиданиям изменяющейся целевой аудитории магазинам придется уходить от формата книжного склада в сторону комфортного пространства с набором привычных для новых читателей сопутствующих услуг», — добавил Перепелкин.
Поэтому, отметил эксперт, уже можно говорить об изменении отношения к бумажным изданиям у молодежной аудитории. Молодежь все больше применяет комбинированный подход к чтению, когда первое знакомство с книгой проходит в цифровом формате, а бумажная версия покупается для дальнейшего чтения и в коллекцию. «Тренды изменения потребительского поведения меняют формат и отношение к книге как к продукту, объекту культуры, источнику знаний, традиции и вдохновения», — подчеркнул Перепелкин.
Как пояснил эксперт, в целом рынок бумажных книг в натуральном выражении в последние годы остается стабильным даже на фоне незначительного сокращения. По результатам 2025 года он упал примерно на 1% — с 233 млн экземпляров, проданных в 2024 году, до 231 млн единиц продаж в 2025 году. При этом растет стоимость книг в связи с повышением цен на бумажные издания, а также востребованность электронных версий изданий. «По некоторым данным, в 2025 году потребление электронных и аудиокниг выросло на 45% — со 153 млн до 222 млн экземпляров», — подытожил Перепелкин.