Семьи, участники СВО и старшее поколение: три главных приоритета соцполитики Красноярского края

Более 400 человек приняли участие в ежегодной коллегии социальной отрасли Красноярского края. В масштабное обсуждение включились представители муниципальных округов, исполнительной и законодательной власти. Главными приоритетами названы поддержка семей с детьми, участников СВО и старшего поколения. Губернатор Михаил Котюков отметил, что Красноярский край стал лидером в Сибири по числу многодетных семей. Учреждения перешли на удобный для родителей график, приоритетное обслуживание в МФЦ, беззаявительные выплаты. Появился прокат товаров для новорожденных, введен краевой маткапитал, увеличены выплаты школьникам из многодетных семей, работает сервис «Социальный кодекс». Для поддержки участников СВО и их близких в 2025 году утверждена региональная программа «Защитники Отечества». Старшее поколение с весны 2025 года участвует в движении «Сибирское активное долголетие», охватившее уже более 250 тысяч семей. В 2026 году его расширят на Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск и Норильск.