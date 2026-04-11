Подъезд к селу Прохладное в Надеждинском районе временно перекрыли

Водителей предупреждают о перекрытии участка дороги у села Прохладное в Надеждинском районе. Из-за установки ограничительных конструкций проезд большегрузов будет закрыт, для легковых машин и спецтранспорта организован альтернативный маршрут, сообщила пресс-служба примавтодора Приморья.
«Специалисты приступают к установке габаритных ворот, ограничивающих проезд большегрузов высотой до 3,3 метров, на подъезде к селу Прохладное Надеждинского округа в 13:00», — говорится в сообщении.
Дорожные работы развернутся на 3-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз. Главная цель — повысить безопасность движения и снизить чрезмерную нагрузку на проезжую часть, которую создает интенсивный поток тяжелого транспорта.
Для объезда водителям предлагают воспользоваться трассой через поселок Новый — Де-Фриз — Седанка — Патрокл.