Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава округа в Челябинской области оштрафован за излишнюю краткость

Глава Катав-Ивановского округа в Челябинской области оштрафован за излишнюю краткость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Городская прокуратура проверила исполнение администрацией законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Были выявлены нарушения закона, «выразившиеся в неполном рассмотрении обращения местных жителей по существу всех изложенных доводов».

В итоге в отношении главы Катав-Ивановского округа завели дело по статье 5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи должностному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Постановление в законную силу не вступило, уточнили в областном надзорном ведомстве.