Глава округа в Челябинской области оштрафован за излишнюю краткость

Городская прокуратура проверила исполнение администрацией законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Были выявлены нарушения закона, «выразившиеся в неполном рассмотрении обращения местных жителей по существу всех изложенных доводов».
В итоге в отношении главы Катав-Ивановского округа завели дело по статье 5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи должностному лицу назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.
Постановление в законную силу не вступило, уточнили в областном надзорном ведомстве.