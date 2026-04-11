Красноярец угнал чужой автомобиль на эвакуаторе (видео)

В Красноярске полицейские вернули жителю Северо-Енисейского похищенный автомобиль Honda CR-V.

В Красноярске полицейские вернули жителю Северо-Енисейского похищенный автомобиль.

Преступление было совершено во дворе дома на улице Ястынская краевого центра. Там некоторое время стояла сломанная Honda CR-V, которую владелец оставил под окнами друга. В начале апреля машина исчезла.

Полицейские установили, что к этому причастен 38-летний житель Красноярска:

«Как выяснилось, злоумышленник приметил автомобиль во время визитов к своей знакомой. Было видно, что им давно никто не пользовался и мужчина решил похитить транспорт. Для этого он вызвал эвакуатор и перевез машину в свой частный дом. Красноярец планировал разукомплектовать “Хонду” и продать по запчастям».

Правоохранители установили местонахождение кроссовера и начальник отдела полиции № 5 Николай Красильников вернул его владельцу.

В отношении подозреваемого в краже транспорта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

